Entraînement de basket de l’équipe de La Charité /Loire Lormes Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Nièvre

Entraînement de basket de l’équipe de La Charité /Loire Lormes, 13 avril 2022, Lormes. Entraînement de basket de l’équipe de La Charité /Loire près du collège, Rte de Château-Chinon Salle polyvalente Lormes

2022-04-13 – 2022-04-13 près du collège, Rte de Château-Chinon Salle polyvalente

Lormes Nièvre Lormes Spectacle gratuit et inédit ! La grande équipe de basket de La Charité, évoluant en Nationale 2, fera un entraînement délocalisé au gymnase de la salle polyvalente de Lormes. Venez assister à un véritable show, suivi de discussions et dédicaces avec ces joueurs professionnels. +33 3 86 22 31 61 Spectacle gratuit et inédit ! La grande équipe de basket de La Charité, évoluant en Nationale 2, fera un entraînement délocalisé au gymnase de la salle polyvalente de Lormes. Venez assister à un véritable show, suivi de discussions et dédicaces avec ces joueurs professionnels. près du collège, Rte de Château-Chinon Salle polyvalente Lormes

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Lormes, Nièvre Autres Lieu Lormes Adresse près du collège, Rte de Château-Chinon Salle polyvalente Ville Lormes lieuville près du collège, Rte de Château-Chinon Salle polyvalente Lormes Departement Nièvre

Lormes Lormes Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormes/

Entraînement de basket de l’équipe de La Charité /Loire Lormes 2022-04-13 was last modified: by Entraînement de basket de l’équipe de La Charité /Loire Lormes Lormes 13 avril 2022 Lormes nièvre

Lormes Nièvre