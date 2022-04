Entraînement à la course d’orientation pédestre: course au score, Forêt domaniale des Bertranges,Niffond Nord, 6 avril 2022, Urzy.

Les balises poinçonnées au delà de l’heure ne seront pas pénalisées. Les balises peuvent valoir 1, 2 ou 3 points, selon leur emplacement. Départ en masse (tous en même temps). **La plupart des balises seront équipées d’un dispositif réfléchissant. A la fin de la course, quelques balises seront enlevées du terrain. Appel aux volontaires!** CONSIGNES de sécurité, pour la santé de tous: DISTANCIATION ENTRE PARTICIPANTS, GESTES BARRIERE OBLIGATOIRES. PORT DU MASQUE RECOMMANDÉ HORS COURSE. PAS DE REGROUPEMENT EN FIN D’ACTIVITÉ. GEL HYDRO-ALCOOLIQUE SUR PLACE. DEPLACEMENTS À L’ ACCUEIL ET AU DÉPART: selon les consignes des organisateurs. Téléphone portable conseillé. Les N°s des organisateurs figureront sur les cartes. APPLICATION DES RECOMMANDATIONS préfectorales, municipales, et de l’ONF. **Prêt de boussole possible. Prêt de “pointeur électronique” possible.** En raison de dispositions légales, **seuls les LICENCIES FFCO, UNSS, et les personnes présentant un certificat médical d’aptitude au sport ou à la course d’orientation en compétition** peuvent être chronométrés sur leur parcours. Les non-licenciés accompliront leur circuit par simple découverte, à vue, des balises, sans pointeur électronique. La carte est gardée par le participant. Pas de regroupement ou de commentaire organisé à la fin. INSCRIPTION OBLIGATOIREMENT PAR LES FORMULAIRES (ci-dessous): Renseigner un formulaire par personne, même si on vient en groupe ou en famille.[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWLyk_DrJR2PaNWwhikL3c5PNgPj4vU4_5um4hAiR2lMuzhg/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWLyk_DrJR2PaNWwhikL3c5PNgPj4vU4_5um4hAiR2lMuzhg/viewform) Remplissez bien votre inscription: Attention, date limite d’inscription: mardi 05 avril 14h00 Comme d’habitude, nous demanderons une **contribution de 3,00 € à tout non-licencié de Nord58** (gratuit pour les moins de 13 ans). Merci de préparer à l’avance le montant exact pour éviter tout rendu de monnaie. Cette somme est une participation aux frais de réalisation des cartes, aux assurances (licence à la journée: PassOrientation)… Les organisateurs: _Julien Bialou, Regino Gorospe_ Important: si vous souhaitez vous désinscrire et ne plus recevoir cette lettre d’information, ou si vous la recevez en doublon, merci de le signaler par un simple message à: [[balisenord58@gmail.com](mailto:balisenord58@gmail.com)](mailto:[balisenord58@gmail.com](mailto:balisenord58@gmail.com)) Nièvre-Orientation-Raid-Découverte, 8, rue Paul Fort 58470 GIMOUILLE Contact mail: [balisenord58@gmail.com](mailto:balisenord58@gmail.com) Site de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté [[http://www.lbco.info/](http://www.lbco.info/)](http://www.lbco.info/)

But : trouver un maximum de balises, valant un maximum de points,

Forêt domaniale des Bertranges,Niffond Nord Parking de l’étang de Niffond- 58640 Varennes-Vauzelles Urzy Nièvre



