Entraînement à la course à pied, 30 mai 2021-30 mai 2021, Moliets-et-Maa.

Entraînement à la course à pied 2021-05-30 09:00:00 – 2021-05-30

Moliets-et-Maa Landes Moliets-et-Maa

Pour découvrir les chemins en forêt et en bordure de lac, rejoignez le club de course à pied. Tous les mardis, jeudis et dimanches matins. Gratuit.

+33 6 61 31 84 11

Moliets-Landes Atlantique Sud