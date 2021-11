Entraide Puisaye – Rencontre La Métairie de Mézilles, 18 novembre 2021, Mézilles.

Entraide Puisaye – Rencontre

La Métairie de Mézilles, le jeudi 18 novembre à 18:30

Bonjour ! C’est avec plaisir que je nous annonce la prochaine Rencontre du groupe Entraide Puisaye ! **RDV dès 18h30 jeudi 18 novembre, chez Véronique et Philippe Savouré, à la Métairie à Mézilles.** Nous aurons la chance d’avoir un grand espace au chaud ! Si besoin, leur numéro de téléphone : 03 86 45 42 02 Et le mien 06 26 71 82 24 Il y aura un **thème : la confiance**. Je nous invite à ramener quelque chose qui nous inspire confiance dans notre vie quotidienne. Ca peut être un symbole comme un vrai objet. Dans les présentations du début on pourra le partager au reste du groupe (ou pas). Programme de la soirée : Nous ferons une animation pour qu’on se rencontre les uns les autres. Il y aura des moments informels. Et un moment dédié aux témoignages, pour qu’on puisse partager nos expériences via ce réseau. **Nous partagerons un repas partagé : chacun ramène de quoi boire et manger, et sa propre vaisselle.** Nous terminerons vers 21h30, et nettoierons le lieu à la fin. Nous pouvons bien entendu inviter d’autres personnes qui ne font pas (encore) partie du réseau. Bonne journée, Cyril G ExEcCo

Libre !

Se rencontrer, parler du réseau, passer du bon temps

La Métairie de Mézilles Métaierie, Mezilles Mézilles Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:30:00 2021-11-18T21:30:00