Vente Solidaire Entraide protestante de Lille Lille, 11 novembre 2023, Lille.

Vente Solidaire 11 novembre et 9 décembre Entraide protestante de Lille Entrée libre

Il s’agit de vêtements, chaussures, linge de maison etc.. à des prix très modiques ( 0,5 , 1, 3 ou 5 euros )

Ceci a deux buts : permettre aux plus démunis de s’habiller et financer d’autres activités de solidarité.

En achetant, vous participez à une démarche d’économie solidaire et contribuez à des actions : aide alimentaire et distribution de colis le jeudi, accueil et petits déjeuners pour des personnes en grande précarité le samedi matin, hébergement et soutien matériel à des personnes en difficulté…

Entraide protestante de Lille 68, rue du marché, Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T11:00:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00