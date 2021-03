Rezé Médiathèque-Espace Diderot Loire-Atlantique, Nantes Entraide créative du vendreDIY Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 14:00

Gratuit : oui Gratuit Adultes Temps de partage autour des loisirs créatifs animé par une bibliothécaire. Pour observer ou bien pour sortir de sa pratique solitaire, la médiathèque vous propose un temps d’échange autour d’une activité manuelle. C’est l’occasion de demander ou de transmettre des astuces.Les 3 premières séances seront consacrées à l’art de plier le papier. Possibilité de réserver sur place ou bien au 02 40 04 05 37 Animation proposée dans le respect des consignes sanitaires Médiathèque-Espace Diderot 1 Place Lucien Le Meut Château de Rezé Rezé

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque-Espace Diderot Ville Rezé Age maximum Adultes