Volonne Terres du Vanson Alpes-de-Haute-Provence, Volonne Ent’Raid et Montagne Terres du Vanson Volonne Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Volonne

Ent’Raid et Montagne Terres du Vanson, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Volonne. Ent’Raid et Montagne

du lundi 19 juillet au dimanche 25 juillet à Terres du Vanson

Ent’Raid et Montagne est un séjour sportif en itinérance à la découverte du territoire de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence avec plusieurs activités pour le plaisir de progresser ou la passion d’exprimer son énergie (visite de musées, kayak, équitation, bivouac, vélo orientation, course à obstacles, via ferrata).

650€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Terres du Vanson 04290 Volonne Volonne Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Volonne Autres Lieu Terres du Vanson Adresse 04290 Volonne Ville Volonne lieuville Terres du Vanson Volonne