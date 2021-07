ENTRACTE : CIE LES MAUVAISES GENS – L’ÉPREUVE DE MARIVAUX Blaison-Saint-Sulpice, 8 août 2021-8 août 2021, Blaison-Saint-Sulpice.

Lucidor, jeune parisien, tombe gravement malade. Iléchappe à la mort en étant soigné par Angélique.Pendant sa convalescence, il croit voir del’inquiétude dans les yeux de la jeune fille à sonsujet et tombe subitement amoureux d’elle. Ilimagine alors un stratagème pour savoir s’il est aiméen retour, et surtout pour être sûr qu’Angéliquel’épousera pour l’homme qu’il est, et non pour sonargent.

