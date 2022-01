ENTORDU – Lucie Augeai & David Gernez / Cie Adéquate Arsenal Le Château d’Oléron, 4 mars 2022, Le Château-d'Oléron.

ENTORDU – Lucie Augeai & David Gernez / Cie Adéquate

Arsenal Le Château d’Oléron, le vendredi 4 mars à 19:00

[danse jeune public] ———————- ENTORDU – Lucie Augeai & David Gernez / Cie Adéquate —————————————————- ven. 4 février — 19h tout public 40 min – dès 6 ans – – – La danse de Lucie Augeai et David Gernez est belle, toute en dialogues, en échanges, en jeux, en légèreté. On s’en régale toujours. Avec l’auteur et dessinateur Jérémie Fischer, ils imaginent un duo qui ferait danser les mots, où l’imaginaire serait notre seul guide, où tout changerait et se transformerait. Sur une musique électro-pop, la danseuse et l’illustrateur font danser les plaques où se projettent les mots, comme un puzzle géant. Un plaisir intense grâce à cette pièce ludique. – – – • en partenariat avec la Ville du Château d’Oléron • dans le cadre de POUCE ! Festival danse jeune public • la compagnie bénéficie du dispositif Compagnonnage itinérant, dans le cadre du plan de relance pour la danse du Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle Aquitaine – – – + d’infos ici : [Entordu](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/entordu-festival-pouce-cie-adequate-4-fev-2022/?portfolioCats=18%2C22)

Gratuit pour les – de 12 ans / 6€ tarif découverte

Arsenal Le Château d’Oléron 17480 Le Château d’Oléron – Charente Maritime Le Château-d’Oléron Charente-Maritime



