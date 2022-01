Entordu de Lucie Augeai et David Gernez L’Arsenal, 4 février 2022, Le Château-d'Oléron.

Entordu de Lucie Augeai et David Gernez

le vendredi 4 février à L’Arsenal

La danse de Lucie Augeai et David Gernez est belle, toute en dialogues, en échanges, en jeux, en légèreté. On s’en régale toujours. Avec l’auteur et dessinateur Jérémie Fischer, ils imaginent un duo qui ferait danser les mots, où l’imaginaire serait notre seul guide, où tout changerait et se transformerait. Sur une musique électro-pop, la danseuse et l’illustrateur font danser les plaques où se projettent les mots, comme un puzzle géant. Un plaisir intense grâce à cette pièce ludique. En partenariat avec la Ville du Château d’Oléron La compagnie bénéficie du dispositif Compagnonnage itinérant, dans le cadre du plan de relance pour la danse du Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle-Aquitaine Chorégraphes Lucie Augeai et David Gernez / Création visuelle Jérémie Fischer / Interprètes Lucie Augeai et Jérémie Fischer / Collaboration musicale Julien Lepreux / Création lumière et vidéo Étienne Soullard / Regard complice Jessica Fouché / Création costumes Gwendoline Grandjean Représentation scolaire le vendredi 4 février à 14h30 Représentation publique le vendredi 4 février à 19h

6€

L’Arsenal Avenue De La Citadelle, Le Château D’Oléron 17480 Le Château-d’Oléron Charente-Maritime



