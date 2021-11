Rennes Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR),Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Entomo21 : 42èmes journées des Entomophagistes Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR),Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Créées en 1970 sous le titre « Réunions proies-prédateurs et hôtes-parasitoïdes », ces rencontres rassemblent scientifiques, techniciens et étudiants des unités françaises s’intéressant à la biologie, l’écologie et l’évolution des organismes entomophages (i.e. consommant des insectes). La dernière édition a eu lieu à Antibes-Juan-Les-Pins en 2019. La crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 n’a pas permis à cette communauté de se retrouver en 2020. Le laboratoire ECOBIO est heureux de vous annoncer la tenue de la 42ème édition des Journées des Entomophagistes – ENTOMO21. Ces rencontres se tiendront sur le Campus Beaulieu de l’université de Rennes 1 du 8 au 10 novembre 2021. Contact OSUR Joan van Baaren (Université de Rennes 1, ECOBIO) / [joan.van-baaren@univ-rennes1.fr](mailto:joan.van-baaren@univ-rennes1.fr) Le laboratoire ECOBIO de l’OSUR est heureux de vous annoncer la tenue de la 42ème édition des Journées des Entomophagistes – ENTOMO21 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR),Université de Rennes 1 Campus de Beaulieu, bâtiment 15 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

