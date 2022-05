Entidades Musée de l’Hospice Comtesse,Lille, 14 mai 2022, Lille.

du samedi 14 mai au dimanche 2 octobre

Jaider Esbell était un artiste et écrivain de l’ethnie amérindienne Macuxi. Disparu fin 2021, l’artiste a joué un rôle central dans le mouvement pour la reconnaissance de l’art indigène contemporain, agissant de manière multiple et interdisciplinaire, combinant le rôle d’artiste, de commissaire, d’écrivain, d’éducateur, d’activiste… Le travail de Jaider Esbell entremêle mythes indigènes, critiques de la culture hégémonique et préoccupations socio-environnementales. Dans la cour du musée de l’Hospice Comtesse, deux imposants serpents, parés de motifs circulaires colorés, sont dressés en position d’attaque. Bien que réalisée dans une matérialité occidentale – des gonflables – Entidades reflète et véhicule l’imagerie, l’esthétique et les modes de pensées Macuxi. Symbole de fertilité et d’abondance, ces serpents géants, en transit entre les mondes, continuent de veiller à la protection des peuples indigènes d’Amazonie et de notre nature commune.

Musée de l'Hospice Comtesse,Lille



