Enterrement d’une vie de jeune fille, 2 février 2023, .

Enterrement d’une vie de jeune fille



2023-02-02 20:30:00 – 2023-02-02

GILLES GRANOUILLET | CHRISTOPHE VINCENT

Voici une pièce en forme de photographie, celle d’une époque révolue : les années 80. Un texte sensible, qui aborde le sujet universel et si intime de la perte (d’un proche, du temps, de ses rêves), porté par une scénographie onirique en forme de tableau inachevé.

Cette création introspective du Cinématique Théâtre, sur un texte de Gilles Granouillet et mise en scène par le jurassien Christophe Vincent, se déroule dans les années 1980. Jean, producteur de musique citadin, est contraint de rejoindre sa famille autour du cercueil de sa petite sœur dans leur village d’enfance, à la campagne, interrompant au passage un safari avec sa nouvelle compagne. Un retour aux sources qui fait remonter des souvenirs et des secrets de famille, ravive les tensions au sein de la fratrie. Cette perte d’un être cher fait écho à d’autres pertes : celles de ses racines et du monde rural, dévoré à pleine dents par la mondialisation, perte de ses valeurs, de ses repères, de sa jeunesse… Cassant les codes du théâtre en prenant les spectateurs à partie, avec des « flash-backs » mais aussi des « flash-forwards », cette fable qui se déroule a priori sur une journée, fait résonner la complexité de nos chemins de vie dans la marche du monde.

Tout Public

Durée : 2h

GILLES GRANOUILLET | CHRISTOPHE VINCENT

Voici une pièce en forme de photographie, celle d’une époque révolue : les années 80. Un texte sensible, qui aborde le sujet universel et si intime de la perte (d’un proche, du temps, de ses rêves), porté par une scénographie onirique en forme de tableau inachevé.

Cette création introspective du Cinématique Théâtre, sur un texte de Gilles Granouillet et mise en scène par le jurassien Christophe Vincent, se déroule dans les années 1980. Jean, producteur de musique citadin, est contraint de rejoindre sa famille autour du cercueil de sa petite sœur dans leur village d’enfance, à la campagne, interrompant au passage un safari avec sa nouvelle compagne. Un retour aux sources qui fait remonter des souvenirs et des secrets de famille, ravive les tensions au sein de la fratrie. Cette perte d’un être cher fait écho à d’autres pertes : celles de ses racines et du monde rural, dévoré à pleine dents par la mondialisation, perte de ses valeurs, de ses repères, de sa jeunesse… Cassant les codes du théâtre en prenant les spectateurs à partie, avec des « flash-backs » mais aussi des « flash-forwards », cette fable qui se déroule a priori sur une journée, fait résonner la complexité de nos chemins de vie dans la marche du monde.

Tout Public

Durée : 2h

dernière mise à jour : 2022-07-01 par