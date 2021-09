Enterrement de l’Asile 404 Asile 404, 1 octobre 2021, Marseille.

Enterrement de l’Asile 404

du vendredi 1 octobre au samedi 2 octobre à Asile 404

Pour ce dernier weekend de l’Asile on a programmé des artistes qu’on adore et qui nous ont soutenu dans les moments où l’Asile peinait à tenir debout, des ami.e.s en or et musicalement sacrement badass pour faire trembler les murs du 404 une toute dernière fois ! On vous annonce donc avec joie : • VENDREDI 1er OCT. • 20h30 ~ 5e si tu peux **Ventre de biche** [Caniveau wave] **Panoptique** [Bass pop k7] **Defective Unit** [Minus post punk/synth wave] × DJ Freeoul × [Houle légère et mer agitée] × – + – × – + – × – + – × – + – × • SAMEDI 2 OCT. : 20h30 ~ 5e si tu peux **Calva Irae** [DYI Funerals] **Mass Coronal Ejection** [Violon post rock] **O-rage** [Noise folk rythmique] **Tout est cassé** [Noise dissociative] + Surprises !

5€

♫♫♫

Asile 404 135 rue d’Aubagne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T23:59:00;2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T23:59:00