Après _Batman contre Robespierre_ et _Jean-Claude dans le ventre de son fils_, le Grand Colossal Théâtre prépare une nouvelle création : **_Enterre-moi partout_**. Il ‘s’agit d’une **déambulation dans l’espace public** qui retrace en temps réel un enchaînement incontrôlé de catastrophes politiques et sociales qui s’abattent sur une petite ville sans histoires : scandales mis à jour, incendies volontaires, émeutes, couvre-feu, formation de milices bourgeoises…. Dans le chaos ambiant nous suivrons des habitants, des journalistes, des policiers, des politiciens, des jeunes etc… tous finissant par converger vers le même homme. Paul Poupon : un homme sans envergure, que chacun imagine providentiel, à même d’endosser les responsabilités de chacun pour les sauver du marasme. Avec _Enterre-moi partout_, il s’agit d’éclater l’espace de la représentation avec un récit à plusieurs partitions. Nous souhaitons dans ce projet, raconter le cours d’un même événement selon plusieurs points de vue. Il s’agit de les restituer simultanément n’offrant au spectateur que la possibilité d’en percevoir des fragments. Les fils du récit tenus par ses protagonistes se croisent et se divisent tout au long du spectacle offrant au public une traversée subjective et parcellaire du récit. Chacun engagé dans une construction personnelle de l’histoire, peut observer durant sa déambulation d’autres publics suivant d’autres fils narratifs, d’autres spectateurs ayant une vue complémentaire ou antagoniste à la sienne sur le sens à donner au spectacle

