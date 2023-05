ENTER.black, 3 juin 2023, .

Le samedi 03 juin 2023

de 22h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Nuit Fantastique / Installation vidéo / Projection d’une œuvre vidéo monumentale qui interroge les liens entre matières et fluides.

Le collectif ENTER.black s’attelle à faire se rencontrer virtuel et réel. Il crée des expériences immersives et sensitives dans les domaines de l’art vidéo, des performances et des installations.

Collectif ENTER.black

Nuit fantastique

Installation vidéo

Projection d’une œuvre vidéo monumentale qui interroge les liens entre matières et fluides.

Une fresque narrative rythme la façade de la Fabrique Artistique et Numérique grâce à un mapping d’illustrations et de décors réalisés par les Rosnéennes et les Rosnéens.

Adresse :

Fabrique Artistique et Numérique

Mail Jean Pierre Timbaud

93110 Rosny-sous-Bois

RER E : Rosny-sous-Bois / Bus 121 : église de Rosny-sous-Bois

22h – 00h

PMR / MALENTENDANT

En partenariat avec la Ville de Rosny-Sous-Bois et avec le soutien de la CAF Seine-Saint-Denis.

Fabrique Artistique et Numérique

Mail Jean Pierre Timbaud

93110 Rosny-sous-Bois

Contact : https://www.facebook.com/fanderosny/ https://www.facebook.com/fanderosny/

© ENTER.black Nuit Fantastique