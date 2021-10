Rennes My By Thierry Bouvier Ille-et-Vilaine, Rennes “Entendre, voir et se souvenir: l’influence des problèmes de vision et d’audition sur la mémoire dans le grand âge” My By Thierry Bouvier Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

“Entendre, voir et se souvenir: l’influence des problèmes de vision et d’audition sur la mémoire dans le grand âge” My By Thierry Bouvier, 3 novembre 2021, Rennes. “Entendre, voir et se souvenir: l’influence des problèmes de vision et d’audition sur la mémoire dans le grand âge”

My By Thierry Bouvier, le mercredi 3 novembre à 15:00

Le 3 novembre prochain, venez échanger avec le **Professeur Dominique** Somme sur les troubles sensoriels et les conséquences de ces derniers sur nos capacités de mémoire. En effet, l’avancement dans l’âge s’accompagne souvent de pertes auditives, presbyacousie, ou visuelles, presbytie. Ces déficits sont-ils un facteur de risque pour la mémoire ? Augmentent-ils les difficultés de mémoire déjà existantes ? L’appareillage auditif ou le port de lunette permettent-ils de préserver la mémoire ? Autant de question que vous pourrez aborder **le 03 novembre 2021 à partir de 15h au salon MY Bouvier, 89B mail François Mitterrand !**

Inscription

BM Rennais My By Thierry Bouvier 89B Mail François Mitterrand, 35000 Rennes Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T15:00:00 2021-11-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu My By Thierry Bouvier Adresse 89B Mail François Mitterrand, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville My By Thierry Bouvier Rennes