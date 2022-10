Entendez-vous les voix des habitants de la Côte de Granit Rose ? Vous n’êtes pas Fou… – Les Minutes Bleues Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Entendez-vous les voix des habitants de la Côte de Granit Rose ? Vous n'êtes pas Fou… – Les Minutes Bleues

Ctes-d’Armor Perros-Guirec De la pointe de Squewel au phare de Men Ruz, du port à la plage de Saint-Guirec, Marie vous emmène à la rencontre des personnages insolites qui habitent les lieux. Suivez la guide ! Pour connaître un territoire, rien ne vaut la parole de ses habitants. Enfilez de bonnes chaussures, couvrez-vous chaudement et partez à leur rencontre. Durant la balade, c’est Marie qui incarne plusieurs personnages. Elle endosse tour à tour les habits d’un garde du littoral, d’un marin-pêcheur, d’une adolescente dont les grands-parents habitent Ploumanac’h, mais aussi le plumage d’un Fou de Bassan de l’archipel des Sept-Îles. Ils ont tous un caractère bien trempé. Au cours des saynètes, le long du parcours, elle explique leurs métiers, leurs modes de vie et l’environnement. Un paysage empreint d’authenticité se dessine. À chaque instant de la balade, prenez le temps de vous émerveiller. Et, à la fin, assis sur des rochers, contemplez le spectacle du soleil couchant qui embrase les flots et la côte de granit rose. Le saviez-vous ? Le granit de Ploumanac’h est rose car il contient des impuretés constituées d’oxyde de fer. Armez-vous de vos polaires et de vos chaussures de marche. Du 30 octobre au 4 novembre, pour fêter en douceur le passage à l’heure d’hiver, l’événement Les Minutes Bleues vous invite à des découvertes inédites et exclusives aux sublimes couleurs automnales dans 8 sites costarmoricains. Abbaye, châteaux, musées, sites naturels… tous ont imaginé de remarquables expériences, des moments rares à explorer, souvent baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule, la fameuse heure bleue qui a inspiré tant d’artistes. lamaisondulittoral@perros-guirec.com +33 2 96 91 62 77 http://ville.perros-guirec.com/ma-ville/nature-environnement/site-naturel-protege-de-ploumanac-h/maison-du-littoral.html Perros-Guirec

