Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : Table ronde « Fakenews et racisme » Enssib Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : Table ronde « Fakenews et racisme » Enssib, 24 mars 2023, Villeurbanne. Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : Table ronde « Fakenews et racisme » Vendredi 24 mars, 12h30 Enssib Une discussion sur le thème « Fakenews et racisme » entre Najat Vallaud-Belkacem, directrice de l’ONG ONE-France, présidente de France-Terre d’asile, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes et ex-ministre de l’Éducation nationale ; Stéphane Frioux, adjoint à la culture, aux universités et à la vie étudiante de Villeurbanne.

L’animation sera assurée par Nicolas Beaupré. Enssib 17/21 boulevard du 11 novembre 1918 69100 Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T12:30:00+01:00 – 2023-03-24T14:00:00+01:00

2023-03-24T12:30:00+01:00 – 2023-03-24T14:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Enssib Adresse 17/21 boulevard du 11 novembre 1918 69100 Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Enssib Villeurbanne

Enssib Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : Table ronde « Fakenews et racisme » Enssib 2023-03-24 was last modified: by Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : Table ronde « Fakenews et racisme » Enssib Enssib 24 mars 2023 Enssib Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon