Semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme : Table Ronde « Messagers du désastre : comment convaincre de l'impensable » Enssib Villeurbanne

Villeurbanne

Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : Table Ronde « Messagers du désastre : comment convaincre de l’impensable » Enssib, 23 mars 2023, Villeurbanne. Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : Table Ronde « Messagers du désastre : comment convaincre de l’impensable » Jeudi 23 mars, 17h00 Enssib Les intervenants :

Annette Becker, historienne, membre de la mission d’étude sur les génocides (2017-2018), de la commission sur le racisme et le négationnisme à l’université Jean-Moulin Lyon III

Isabelle Doré-Rivé, directrice du Centre d’histoire de la résistance et de la déportation de Lyon (CHRD)

Nicolas Beaupré, enseignant chercheur de l’Enssib Enssib 17/21 boulevard du 11 novembre 1918 69100 Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T17:00:00+01:00 – 2023-03-23T20:00:00+01:00

