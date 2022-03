ENSSAT RAID Aventure Lannion, 3 avril 2022, Lannion.

ENSSAT RAID Aventure Lannion

2022-04-03 08:00:00 – 2022-04-03 16:00:00

Lannion Côtes d’Armor

L’ENSSAT RAID Aventure est un enchaînement de 3 épreuves en binôme. Parmi ces épreuves, on retrouve le kayak, le trail et le VTT. Ce projet est ouvert aux plus de 16 ans, quel que soit le niveau.

L’ENSSAT RAID Aventure est un projet sportif organisé par une équipe de 14 élèves-ingénieurs de l’ENSSAT (École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie) à Lannion qui existe depuis 13 ans, et de nombreux sportifs de tous niveaux viennent y participer à chaque édition.

Par son rayonnement à l’échelle régionale et son affiliation à la Fédération Française de Triathlon, le RAID Aventure motive environ 240 sportifs chaque année.

Deux parcours vous seront proposés :

– Le parcours initié d’une distance de 19,1km vous offrira la possibilité de vous dépasser dans l’effort et de vous donner un nouveau challenge en ce début d’année. Ce parcours est accessible aux sportifs amateurs.

– Le parcours confirmé d’une distance de 42,6 km donnera quant à lui la possibilité aux plus confirmés de relever un nouveau défi.

sclaude@enssat.fr +33 6 21 65 12 38 http://raidaventure.projets-sh.enssat.fr/

