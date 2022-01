ENSP | Journées Portes ouvertes L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP), 5 février 2022, Arles.

du samedi 5 février au dimanche 6 février à L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP)

**Cette année, l’ENSP ouvre ses portes pour des visites** **les samedi 5 et dimanche 6 février 2022.** L’équipe et les étudiant·e·s de l’ENSP vous accueille pour des visites de l’ENSP, le samedi 5 et le dimanche 6 février 2022. Ces visites se tiendront sur inscription et présentation d’un passe sanitaire. → [Choisir votre heure de visite](https://www.billetweb.fr/journee-portes-ouvertes-2022) Nous vous invitons également à échanger ensemble en ligne pour découvrir l’ENSP, son master et son concours d’entrée, son doctorat, avec Marta Gili, directrice de l’ENSP, Delphine Paul, directrice des études et de la recherche, et les étudiants de l’ENSP, ainsi que l’équipe de la Formation professionnelle. [++ En savoir plus](https://www.ensp-arles.fr/evenements/journees-portes-ouvertes-2022/)

Entrée libre, sur inscription et présentation du passe sanitaire

L’ENSP ouvre ses portes pour des visites les samedi 5 et dimanche 6 février 2022, sur inscriptions. Découvrez les laboratoires, le studio, la bibliothèque, le Fablab mais aussi l’offre de formations!

L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) 30 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T17:30:00;2022-02-06T10:00:00 2022-02-06T17:30:00