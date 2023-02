ENSO, 8 mars 2023, Gignac .

ENSO

Lotissement Notre-Dame Gignac Herault

2023-03-08 18:00:00 – 2023-03-08

Gignac

Herault

Duo piano voix

D’est en ouest, du nord au sud, ENSO vous invite à une causerie musicale, poétique et nomade. Son répertoire original rend hommage à toutes ces vies inconnues, qui ne font pas partie de la grande Histoire.

D’un seul regard posé sur eux, d’une seule rencontre,

pourtant, ils sortent de l’ombre.

Riche de son métissage, ENSO, duo formé par Annabel Debakre, voyageuse, autrice, compositrice, interprète, et Hélène Hav, pianiste, arrangeuse et interprète, vous conte l’histoire singulière, douloureuse et heureuse de ces femmes et de ces hommes, citoyens en Humanistan. Le récit est porté par la voix épurée des deux artistes, et le piano, peintre coloriste et expressif, d’Hélène.

