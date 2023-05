Bourse aux Météorites Gymnase Communal, 16 juin 2023, Ensisheim.

La Bourse aux Météorites est de retour à Ensisheim les 16 et 18 juin 2023, avec son lot d’exposition, de ventes et de conférences avec des experts du domaine. C’est un rendez-vous phare pour les amateurs de ces pierres d’origine extraterrestre et donc très rares..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 16:30:00. EUR.

Gymnase Communal

Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est



The Meteorite Fair is back in Ensisheim on June 16 and 18, 2023, with its share of exhibitions, sales and conferences with experts in the field. It is a key event for the amateurs of these stones of extraterrestrial origin and thus very rare.

La Feria del Meteorito vuelve a Ensisheim los días 16 y 18 de junio de 2023, con su ración de exposiciones, ventas y conferencias con expertos en la materia. Es un evento clave para los amantes de estas piedras extraterrestres y, por tanto, muy raras.

Die Meteoritenbörse kehrt am 16. und 18. Juni 2023 nach Ensisheim zurück und bietet eine Vielzahl von Ausstellungen, Verkäufen und Konferenzen mit Experten auf diesem Gebiet. Es handelt sich um einen wichtigen Termin für Liebhaber dieser Steine, die außerirdischen Ursprungs und daher sehr selten sind.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller