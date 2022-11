Les mardis de l’Europe : l’UE face au COVID ENSIP Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Les mardis de l’Europe : l’UE face au COVID ENSIP, 29 novembre 2022, Poitiers. Les mardis de l’Europe : l’UE face au COVID Mardi 29 novembre, 18h00 ENSIP

Entrée libre

En savoir plus sur la réponse européenne au COVID 19 ENSIP 1 Rue Marcel Doré, 86000 Poitiers Poitiers 86073 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre des « Mardis de l’Europe », le centre EUROPE DIRECT Poitiers Vienne / Deux-Sèvres et l’Université Inter-âges de Poitiers organisent une conférence « L’Union européenne face au COVID ». En effet, en 2020, les Etats européens ont dû faire face à une pandémie mondiale : celle du Covid-19. Pendant cette crise sanitaire, l’Union européenne a essayé de trouver une réponse unique afin de protéger les citoyens européens. Lors de cette conférence « L’Union européenne face au COVID » découvrez la politique sanitaire de l’Union européenne et apprenez-en plus sur la manière dont la lutte contre le COVID a été organisée à l’échelle locale. Deux intervenants seront présents pour vous éclairer sur ce sujet:

– Adina Revol, porte parole de la Représentation de la Commission européenne en France qui vous expliquera les politiques européennes mises en place lors de la crise sanitaire

– Gwenaël Le Moal, médecin au Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers qui vous éclairera sur les défis locaux au cours de la pandémie. Rejoignez-nous le mardi 29 novembre à 18h dans le bâtiment B1 au campus universitaire de Poitiers

