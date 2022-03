Ensembles de cuivres et Brass Band ! Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Ensembles de cuivres et Brass Band ! Complexe culturel de l’Angelarde, 1 juin 2022, Châtellerault. Ensembles de cuivres et Brass Band !

Complexe culturel de l’Angelarde, le mercredi 1 juin à 20:00

Le conservatoire Clément Janequin met en valeur les cuivres lors d’une semaine riche en découvertes ! Le public pourra apprécier la diversité de cette grande famille instrumentale, avec un répertoire allant de la musique baroque au funk … Poursuivons notre voyage musical avec les élèves des classes de cuivres du conservatoire qui présenteront en première partie le travail effectué avec Sophie Budelot, musicienne des orchestres de la musique de l’air de Paris. La seconde partie de ce concert sera assurée par le Brass Band de la Vienne, sous la direction de Mathias Charton.

gratuit, billetterie à retirer au conservatoire à compter du lundi 16 mai,

Cuivres en scène Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T20:00:00 2022-06-01T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Complexe culturel de l'Angelarde Adresse 44 rue de l'Angelarde 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Complexe culturel de l'Angelarde Châtellerault Departement Vienne

Complexe culturel de l'Angelarde Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Ensembles de cuivres et Brass Band ! Complexe culturel de l’Angelarde 2022-06-01 was last modified: by Ensembles de cuivres et Brass Band ! Complexe culturel de l’Angelarde Complexe culturel de l'Angelarde 1 juin 2022 Châtellerault Complexe culturel de l'Angelarde Châtellerault

Châtellerault Vienne