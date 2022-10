Ensemble Voces Novae Bénouville Bénouville Catégories d’évènement: Bénouville

Calvados

Ensemble Voces Novae Bénouville, 16 octobre 2022, Bénouville. Ensemble Voces Novae

Gymnase de Bénouville Bénouville Calvados

2022-10-16 15:30:00 15:30:00 – 2022-10-16 Bénouville

Calvados Bénouville L’ensemble Voces Novae propose un concert de musique spirituelle dimanche 16 octobre à 15h30 au gymnase de Bénouville. Avec la participation de la chorale Facilachanter. L’ensemble Voces Novae propose un concert de musique spirituelle dimanche 16 octobre à 15h30 au gymnase de Bénouville. Avec la participation de la chorale Facilachanter. +33 2 31 44 62 01 https://www.facebook.com/profile.php?id=100076429950320 Bénouville

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bénouville, Calvados Autres Lieu Bénouville Adresse Gymnase de Bénouville Bénouville Calvados Ville Bénouville lieuville Bénouville Departement Calvados

Bénouville Bénouville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benouville/

Ensemble Voces Novae Bénouville 2022-10-16 was last modified: by Ensemble Voces Novae Bénouville Bénouville 16 octobre 2022 Bénouville Calvados Gymnase de Bénouville Bénouville Calvados

Bénouville Calvados