CONCERT DE L'ENSEMBLE VOCAL TUTTI direction par Antoine Miannay 
A l'Eglise de Saint-Martin-de-Londres 
Le Samedi 21 mai 2022 à 20h30

L'ensemble vocal Tutti s'est constitué pour chanter de la musique sacrée composée depuis l'époque baroque jusqu'à la période contemporaine. 
Sous la direction d'Antoine Miannay, il aborde un choix de répertoires originaux et trouve chaque année son épanouissement dans le plaisir de transmettre au public le fruit de ces moments musicaux qu'il porte avec passion. 
Au programme de ce concert, Antonio Vivaldi, Franz Schubert et un éminent représentant de la musique sacrée, injustement oublié, Josef Rheinberger (1839–1901). 

Antonio Vivaldi – Crédo RDV 591 
Franz Schubert – Stabat Mater D174 
Josef Rheinberger – Messe en fa mineur

Entrée libre

patrick.causeret@gmail.com +33 6 67 10 91 14

