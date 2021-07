Le Lude Le Lude Le Lude, Sarthe ENSEMBLE VOCAL SEGUIDO Le Lude Le Lude Catégories d’évènement: Le Lude

Sarthe

ENSEMBLE VOCAL SEGUIDO Le Lude, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Le Lude. ENSEMBLE VOCAL SEGUIDO 2021-07-12 – 2021-07-12

Le Lude Sarthe Ensemble vocal SEGUIDO, dirigé par Valérie FAYET, à la technique vocale, Agnès BROSSET et mise en scène par Jean Michel FOURNEREAU contact.seguido@gmail.com dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Le Lude, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Lude Adresse Ville Le Lude lieuville 47.64408#0.15726