Saint-Dizier Église Notre-Dame Haute-Marne, Saint-Dizier Ensemble vocal Montéclair Église Notre-Dame Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Ensemble vocal Montéclair Église Notre-Dame, 11 décembre 2021, Saint-Dizier. Ensemble vocal Montéclair

Église Notre-Dame, le samedi 11 décembre à 20:30

Programme : * Cantate domino de Pitoni * Schutz et Hassler * Motets de Mendelssohn.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires

Instrumentaux et chants de Noël traditionnels. Église Notre-Dame Rue Émile Giros, Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse Rue Émile Giros, Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Église Notre-Dame Saint-Dizier