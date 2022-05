Ensemble Vocal “Les Saisons” à Vendôme Vendôme, 3 juillet 2022, Vendôme.

Ensemble Vocal “Les Saisons” à Vendôme Vendôme

2022-07-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-03

Vendôme 41100

Ensemble Vocal “Les Saisons” à Vendôme. Schubert “l’âme romantique”, chœurs sacrés et profanes. Depuis de nombreuses années l’ensemble vocal “Les Saisons” clôture son année musicale par un week-end dans le Perche Vendômois ou concerts et travail individuel alternent dans une ambiance chaleureuse. Le chœur “Les Saisons” sera accompagné par la soprano Agnès STOCCHETTI et la pianiste Ancusa APRODU. Tous sont dirigés par Gilles ANDRÉ. Damien SÉROT, titulaire de l’orgue de l’église Sainte Madeleine, interviendra pour donner sa touche personnelle dans ce concert.

Ce concert est un florilège d’admirables chants sacrés et profanes où Schubert exprime tour à tour l’amour et le désespoir, une joie sensuelle sur fond de tristesse et la mélancolique proximité avec la nature.

+33 6 25 13 25 57 https://www.lessaisons.org/

