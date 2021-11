Ensemble vocal Les Elancées Eglise Saint-Pierre Saint-Paul, 14 novembre 2021, Montreuil.

Ensemble vocal Les Elancées

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul, le dimanche 14 novembre à 17:00

À qui, mais surtout à quoi obéissons-nous ? Comment vivre selon nos désirs sans nous heurter aux règles, pire… aux lois ? Dans ce programme, « Désobéissances », les grandes formes de la musique du Moyen Âge – plain-chant, motets, conduits, cantigas, chants de trouvères et de troubadours – alternent avec des improvisations libres. Les textes des chants parlent de la chute d’Adam, du retour du Fils prodigue, d’une nonne qui fuit son couvent pour vivre avec un beau chevalier. Que lui dira la Vierge Marie à son retour, bien des années plus tard ? Une alba, chant de l’aube en langue d’oc, fait dialoguer une jeune femme et un guetteur ; il doit la prévenir de l’arrivée du jour afin qu’elle quitte à temps les bras de son bien-aimé. L’amour, s’il doit se cacher, est-il coupable ? Et que penser des nombreuses rondes à chanter du répertoire sacré du 13ème siècle ? Comment les dansait-on à l’église ? Dans leur nouveau programme, Les Elancées soulèvent toutes ces questions, osent quelques réponses. De trio vocal, elles sont devenues quatuor. Quatre voix riches, quatre personnalités complémentaires, quatre musiciennes engagées et généreuses. En résonance avec le chant médiéval qu’elles défendent avec passion, elles improvisent ensemble à plusieurs moments du concert. De leurs inspirations conjuguées naissent des œuvres de l’instant, originales et éphémères, saisissant par leur sensibilité l’attention du public. Les Elancées : Anne-Charlotte Beligné Angélique Greuter Esther Labourdette Sarah Richards

Tarif 12€ / montreuillois 8€ / moins de 26 ans 5€ / jusqu’à 18 ans gratuit

Désobéissances : un concert à 4 voix de femmes du Moyen-Age à l’improvisation

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 2 rue de Romainville 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T17:00:00 2021-11-14T18:30:00