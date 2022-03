Ensemble Vocal Le Chant des Oyseaux Temple Lanterne, 15 mai 2022, Lyon.

Ensemble Vocal Le Chant des Oyseaux

Temple Lanterne, le dimanche 15 mai à 17:00

L’Ensemble vocal Le Chant des Oyseaux (Franck Pellé-Rolland, direction) propose un concert de musique sacréea cappella : Josquin des Prez, William Byrd, Giacinto Scelsi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomás Luis de Victoria et Randall Thompson. La « Mass for for four voices » de Byrd tiendra une place centrale dans ce programme. Autour de ce joyau de la musique anglaise de la Renaissance, les pièces méditatives de Scelsi seront mises en perspective avec celles de Palestrina et de Thompson.

Tarif réduit12 € 18-26 ans, demandeurs d’emploi et prévente /Plein tarif 15 € / Gratuit jusqu’à 18 ans.

