Ensemble vocal jazz Treb Doo Wap Pleumeur-Bodou, 28 mai 2022, Pleumeur-Bodou.

Ensemble vocal jazz Treb Doo Wap Auberge de Crec’h Bec 25 route du Radôme Pleumeur-Bodou

2022-05-28 18:00:00 – 2022-05-31 19:30:00 Auberge de Crec’h Bec 25 route du Radôme

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

Treb Doo Wap c’est un ensemble de 30 chanteurs du Trégor qui vous proposent du jazz vocal.

Il est mené par la cheffe de choeur Clare Goubin.

Philippe Pénicaud assure accompagnement au piano et improvisation instrumentale.

D’autres musiciens viennent parfois se joindre, suivant les disponibilités (trompette, saxo, cordes,…).

Treb Doo Wap revisite des standards de jazz français, anglais ou latin, adaptés à l’ensemble vocal par Clare.

L’ensemble vous fera aussi découvrir des petites pépites musicales, tirées de l’oubli pour votre plus grand plaisir.

Une belle place est, enfin, donnée à l’improvisation des musiciens, des chanteurs … et du public.

Venez swinguer sur l’énergie musicale de Treb Doo Wap !

Représentation sous chapiteau dans le jardin.

+33 7 81 21 73 61

Auberge de Crec’h Bec 25 route du Radôme Pleumeur-Bodou

