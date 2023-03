Ensemble vocal Ica Onna et Ensemble Vocal Grégorien Place de la Préfecture Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne EUR Une évocation musicale de la passion du Christ, à travers les mélodies grégoriennes de l’Office de la Semaine Sainte, auxquelles répondent les émouvantes polyphonies des grands maîtres européens de la Renaissance. anastasia@ot-auxerre.fr Place de la Préfecture Cathédrale Saint-Etienne Auxerre

