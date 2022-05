Ensemble vocal féminin”Monalisa”: Chants sacrés – chants du monde Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Ensemble vocal féminin”Monalisa”: Chants sacrés – chants du monde Montbrun-les-Bains, 20 juin 2022, Montbrun-les-Bains. Ensemble vocal féminin”Monalisa”: Chants sacrés – chants du monde Village Eglise Montbrun-les-Bains

2022-06-20 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-20 19:30:00 19:30:00 Village Eglise

Montbrun-les-Bains Drôme Montbrun-les-Bains L’ensemble vocal féminin “Monalisa” est composé de 8 chanteuses et dirigé par Isabelle Finck, cheffe de choeur et professeur de chant.”Chants sacrés- chants du monde” est un récital de chants polyphoniques a capella. isagriffefinck@gmail.com +33 7 87 61 94 36 Village Eglise Montbrun-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montbrun-les-Bains Autres Lieu Montbrun-les-Bains Adresse Village Eglise Ville Montbrun-les-Bains lieuville Village Eglise Montbrun-les-Bains Departement Drôme

Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrun-les-bains/

Ensemble vocal féminin”Monalisa”: Chants sacrés – chants du monde Montbrun-les-Bains 2022-06-20 was last modified: by Ensemble vocal féminin”Monalisa”: Chants sacrés – chants du monde Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains 20 juin 2022 Drôme Montbrun-les-Bains

Montbrun-les-Bains Drôme