Ensemble Vocal Féminin Agathe La Ciotat, 25 février 2022, La Ciotat.

Ensemble Vocal Féminin Agathe La Ciotat

2022-02-25 – 2022-02-25

La Ciotat Bouches-du-Rhône

L’Ensemble Vocal Féminin Agathe possède un répertoire très éclectique, allant de la musique baroque jusqu’à celle du XXIème siècle.

Agathe s’est également jointe à d’autres chœurs pour donner des concerts de musique profane et sacrée et également au cours d’échanges avec des ensembles étrangers, notamment des chorales lituanienne, allemande et anglaise. Elle a ainsi pu chanter la musique française à Vilnius, Berlin, Prague..

L’Ensemble a été dirigé ensuite de 2005 à 2019 par Marie-Noëlle Beaussac qui a poursuivi dans le même sens du côté de la variété et la richesse des styles.

Il est dirigé depuis novembre 2019 par Michel Camatte, chef de chœur et d’orchestre professionnel, ancien directeur des Conservatoires de Clermont-Ferrand, Tours et Aix-en-Provence.



Programme :

Henri Tomasi 12 chants de l’île de Corse

Trad basque Agur Jainkoaren Ama

Trad provençal O Magali

Trad gallois Ar Lan Y Mor

Jacques Ibert La berceuse du petit Zébu

Morten Lauridsen Dirait-on

Mendelssohn Motets Veni Domine et Laudate pueri

Francis Poulenc Litanies à la Vierge Noire

L’Ensemble Vocal Féminin Agathe a été créé en 1985 par Hélène Guy qui en a assuré la direction jusqu’en 2005.

La Ciotat

dernière mise à jour : 2022-02-15 par