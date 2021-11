Auxerre Auxerre Auxerre, Yonne ENSEMBLE VOCAL du CHŒUR de la SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE de SAINT-PETERSBOURG Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

ENSEMBLE VOCAL du CHŒUR de la SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE de SAINT-PETERSBOURG Église Saint-Eusèbe Place Saint-Eusèbe Auxerre

2021-12-10

Auxerre Yonne Voix mixtes.

Yulia KHUTORETSKAYA, direction

Programme : NOËL À SAINT-PÉTERSBOURG

Voix mixtes.

Yulia KHUTORETSKAYA, direction

Programme : NOËL À SAINT-PÉTERSBOURG

Liturgie et chœurs orthodoxes. Chants traditionnels du Noël Russe. +33 3 86 46 46 00 https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/musique-classique-noel-a-saint-petersbourg-man1t0pq-lt.htm

Église Saint-Eusèbe Place Saint-Eusèbe Auxerre

