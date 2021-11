Ensemble Vocal de Lausanne; Orchestre Musique des Lumières Victoria Hall, 27 février 2022, Genève.

Ensemble Vocal de Lausanne; Orchestre Musique des Lumières

Victoria Hall, le dimanche 27 février 2022 à 17:00

**Pierre-Fabien Roubaty** direction **Charlotte Despaux** soprano **Peter Gijsbertsen** ténor **Anas Séguin** baryton **Joseph Haydn** _Te Deum, Symphonie n° 94 en sol majeur,_ _ »_La Surprise_ »,_ _Harmoniemesse_ Avant que la maladie n’ait raison de sa force créatrice, Joseph Haydn ne semble pas avoir été confronté aux difficultés habituellement associées au grand âge : tant qu’il put tenir une plume entre les mains, la fraîcheur, l’inventivité, une certaine forme de naïveté et surtout d’humour ne l’ont, en effet, jamais quitté. Ses oeuvres de fin de vie sont ainsi celles d’un homme qui, n’ayant plus rien à prouver, ne cesse d’explorer les possibilités que son expérience et son cerveau génial lui permettent d’inventer. Si certains ont vu dans l’_Hamoniemesse_, dernière grande oeuvre achevée par le compositeur, quelques marques des guerres napoléoniennes, il n’en est rien dans le _Te Deum_ et la symphonie dite « La Surprise », oeuvres d’un musicien adulé qui s’amuse de son art et de ses effets, sans jamais perdre de vue ce mélange d’humilité et de ferveur autorisé par les sujets religieux abordés avec sincérité.

Les Concerts du dimanche présentent l’Ensemble Vocal de Lausanne et la Musique des Lumières pour un programme dédié à Joseph Haydn.

