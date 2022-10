Ensemble vocal de Bourgogne Dijon Dijon Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Concerts du mois d’octobre 2022 : Vendredi 21 octobre à Dijon – Église Saint-Joseph-20 h 30.

Samedi 22 octobre à Chalon-sur-Saône – Église Saint-Paul-20 h 30.

Dimanche 23 octobre à Beaune – Basilique Notre-Dame-17h. Programme: Funeral Music of Queen Mary de Purcell

Motets de Bruckner

Messa di Gloria de Puccini http://www.ensemblevocaldebourgogne.fr/ Eglise Saint-Joseph 3 Rue du Havre Dijon

