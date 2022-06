Ensemble vocal Ameo Aix-en-Provence, 25 juin 2022, Aix-en-Provence.

Ensemble vocal Ameo Chapelle des Oblats 60 cours Mirabeau Aix-en-Provence

2022-06-25 – 2022-06-25 Chapelle des Oblats 60 cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13090

Un peu d’audace pour bousculer l’ordre bien établi de l’histoire de la musique ! Un programme de musique classique et néo-classique : Gjeilo, Jenkins, Lauridsen, Lewis, Poulenc, Rutter, ainsi que le Stabat Mater de J. Rheinberger.



Tout au long de ce concert, vous ferez plusieurs allers-retours entre notre époque et le XIXe siècle, entre l’Europe et l’Amérique du Nord.



Direction Gunter Scholler. Au piano Magali Guarino.

L’ensemble vocal Ameo, formation mixte de 10 chanteurs du Pays d’Aix, propose un voyage dans l’espace et dans le temps, à la chapelle des Oblats

