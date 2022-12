Ensemble VIENNE-PARIS Église Saint-Merry, 8 janvier 2023, Paris.

Le dimanche 08 janvier 2023

de 16h00 à 18h00

. gratuit

Entrée libre – Participation libre

Musique classique et traditionnelle – Concert du Nouvel An de la Chine à Paris par le Forum Culturel Autrichien – Pièces de Chen Gang et He Zhanhao, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Anton Webern, Meinhard Rüdenauer, Liu Tianhua et Gabriel Fauré

L’ENSEMBLE VIENNE-PARIS

(Direction : Haidong Ni)

Pipa

Bing Wu

Violon et alto

Alain Jehu (professeur de violon, Paris)

Alyssa (Paris)

Andrea Nikolić (professeur de violon et d’alto, Vienne)

Bhoiravi Achenbach (professeur de violon, Vienne)

Kateryna Chub (Vienne)

Kozue Kusunoki (professeur de violon, Vienne)

Sofia Liu (professeur de violon et d’alto, Vienne)

Violoncelle

Johannes Kubitschek (Vienne)

Jadzia (Vienne)

Weronika Strugala (Vienne)

Contrebasse

Daniel (Paris)

Flûte et piccolo

Varga Brina (Vienne)

Matea Novosel (Vienne)

Zhang Yunmo (Genève)

Hautbois

Ivana Nikolić (Vienne)

Viktorija Razdevsek (Vienne)

Clarinette

David Blumberg (New-York)

Cor

Marc Wijnand (Paris)

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-8-janvier-2023-ensemble-vienne-paris/ 01 42 71 93 93 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/491236166489664/ https://www.facebook.com/events/491236166489664/

© Église Saint-Merry Le choeur de l’église Saint-Merry