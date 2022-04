Ensemble Vedado : lumière du nouveau monde Verges, 8 mai 2022, Verges.

Ensemble Vedado : lumière du nouveau monde Verges

2022-05-08 19:00:00 – 2022-05-08 21:00:00

Verges Jura Verges

Premier concert des saisons baroques du Jura

Lina Marcela López, soprano

Reynier Guerrero, violon

Daniel Moraïs, théorbe et guitare baroque

Sara Águeda, harpe

Michèle Claude, percussions

Ronald Martin Alonso, viole de gambe et direction

Invitation au voyage, à la découverte de ce Nouveau Monde dont l’identité culturelle et musicale s’est forgée à travers de multiples influences, européennes, indigènes ou africaines. Un kaléidoscope de rythmes, de mélodies et de couleurs qui ont transcendé la musique évangélisatrice des colons pour faire émerger les racines mêmes de la musique latino-américaine.

