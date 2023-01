Ensemble UNACORDA “Ténèbres et lumières” Istres Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Ensemble UNACORDA “Ténèbres et lumières” Istres, 15 mars 2023, Istres . Ensemble UNACORDA “Ténèbres et lumières” Place Jules Guesde Théâtre de l’Olivier Istres Bouches-du-Rhône Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde

2023-03-15 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-15

Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde

Istres

Bouches-du-Rhône Spectacle en partenariat avec Scènes & Cinés Mercredi du conservatoire : Avec 10 chanteurs, un orgue et un violoncelle baroque. Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde Istres

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Istres Bouches-du-Rhône Théâtre de l'Olivier Place Jules Guesde Ville Istres lieuville Théâtre de l'Olivier Place Jules Guesde Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Ensemble UNACORDA “Ténèbres et lumières” Istres 2023-03-15 was last modified: by Ensemble UNACORDA “Ténèbres et lumières” Istres Istres 15 mars 2023 Bouches-du-Rhône Istres Place Jules Guesde Théâtre de l'Olivier Istres Bouches-du-Rhône

Istres Bouches-du-Rhône