ENSEMBLE TROÏKA Épinal, 26 novembre 2021, Épinal.

ENSEMBLE TROÏKA Épinal

2021-11-26 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-26 22:30:00 22:30:00

Épinal Vosges

32 EUR

l’Ensemble TROÏKA est aujourd’hui en France l’un des plus prestigieux spectacles en matière de danses, musiques et chants Russes et Slaves.

Sous la direction d’Alexeï Birioukov, maître de la Balalaïka, cet ensemble se produit sur les plus grandes scènes d’Europe. Accompagné par Andreï au violon, Galina Birioukova spécialiste des chants traditionnels Russes et Guennadi Kopeika au bayan, un spectacle riche et haut en couleur s’offre à vous.

Les musiciens sont accompagnés de danseuses et danseurs issus de différents pays de l’Est (Biélorussie, Ukraine, Pologne, Russie,…). Les chorégraphies originales d’Olga Nikiforova et d’Emmanuelle Vakaryna, vous enchanterons… de la Russie à la Géorgie en passant par la Moldavie, l’Ukraine et la musique Yiddish, toute la civilisation Slave est représentée dans le programme du spectacle de l’Ensemble TROÏKA.

Billetterie disponible à l’Office de tourisme d’Epinal

+33 6 07 69 13 42 http://www.danielgindeleproductions.com/

Ensemble Troïka

Épinal

dernière mise à jour : 2021-11-01 par