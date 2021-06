Marseille plages du prado Bouches-du-Rhône, Marseille Ensemble sur les Plages plages du prado Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

[http://www.ensemblesurlesplages.com](http://www.ensemblesurlesplages.com) sur les plages Dansez au 1er grand festival debout de France avec : Amelie Lens – Etienne De Crécy – Boys Noize – Trym – Billx – Blanc – Synapson – Bigga Ranx – et bien d’autres… Un artiste annoncé tous les deux jours Plages du Prado Soleil de Marseille 20 artistes 15 000 festivaliers debouts Des bars Baignade de 16 à 20h 30 000m2 d’espace : soit 1 festivalier/ 4m2 Billet/Info : www.ensemblesurlesplages.com En respect avec les consignes gouvernementales, le festival accueillera 7 500 festivaliers par jour soit un festivalier pour 4m2. Un pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée du festival. PASS SANITAIRE = un test PCR/antigenique négatif de moins de 48H OU vaccination complète (2 injections) OU un test PCR/antigenique positif datant de plus de 15 jours et moins de 6 mois. Les places du DELTA Festival 2021 : Woodstock ne sont pas valables pour Ensemble sur les Plages. Vos places sont uniquement valables pour le Delta Festival reporté en août. Ensemble sur les Plages est un événement indépendant avec une billetterie propre.

de 40 à 48€ la soirée ou de 75 à 91€ le pass 2 jours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T16:00:00 2021-07-02T02:00:00;2021-07-03T16:00:00 2021-07-03T02:00:00

Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille
Lieu plages du prado
Adresse pages du prado 13008 marseille
Ville Marseille