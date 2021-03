Cusset centre social La Passerelle rue Pierre Boubet 03300 CUSSET Allier, Cusset Ensemble, stoppons le racisme centre social La Passerelle rue Pierre Boubet 03300 CUSSET Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cette année si particulière, le travail s’est partagé entre **différentes activités réalisées soit en présentiel soit à distance.** Le travail s’est poursuivi par mail et interactions numériques. Le resultat a pris la forme d’un mur collaboratif que nous mettons à la disposition de tous. Reflexions sur divers documents: vidéos, photos ou biographies, textes ou encore chansons vous sont proposés. [la page à visiter](http://linoit.com/users/ecriture/canvases/Lutte%20contre%20le%20racisme) **Outre une exposition de leurs textes et réflexions, nous donnons cette année la possibilité aux apprenants de nos cinq classes de s’exprimer bien davantage et par differents moyens** :

Le conte, la chanson, le dessin, la vidéo ou encore la photo… La semaine de lutte contre le racisme permettra à tous de **découvrir les multiples réalisations des apprenants**, mais aussi **vous invitera à participer, à répondre à des textes, à donner votre sentiment sur les chansons créées et mises en ligne.** L’ensemble écrit par les apprenants de nos 5 classes continuera de s’enrichir au fil des semaines.

Nous attendons impatiemment vos contributions, réponses, commentaires et encouragements…

Les actions d'apprentissage du français portés par l'association Transmettre se poursuivent au centre social La Passerelle à Cusset et la thématique de ce trimestre est la lutte contre le racisme.

