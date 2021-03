Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Ensemble Social Silence : Music for Airports de Brian Eno – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique. Musique minimaliste / ambient. Dans les années 1970, avec Discreet Music (1975)? puis Music for Airports (1978), Brian Eno donne ses lettres de noblesse à un genre musical émergeant, l’ambient, dont Erik Satie, La Monte Young ou John Cage pourraient être les parrains. En travaillant des boucles lancinantes jouées de façon aléatoire par des magnétophones, le musicien donne à entendre une musique minimaliste pouvant être “activement écoutée ou ignorée” et capable d’influencer discrètement l’environnement dans lequel elle est diffusée. L’ensemble Social Silence revisite aujourd’hui l’album « Music for Airports » dans une version instrumentale qui associe les boucles d’origine à l’improvisation, les nappes de violons aux couleurs électroniques des machines. Une expérience musicale à la fois douce et intensément hypnotique. Joachim Baumerder, violon ténor – Hugo Zeitter, batterie – Nathanael Mevel, machines – Eli Frot, claviers – David Huang, guitare – Félix Gerbelot, Hugo Van Rechem, Elie Hackel, Robin Antunes, violon – Benjamin Garson, son Durée : 1h. En partenariat avec la Soufflerie, scène conventionnée de Rezé.Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

