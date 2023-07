Spectacle – INO par la compagnie INO KOLLEKTIV – Festival Encore les beaux jours Ensemble Scolaire La Salle Igny Saint-Nicolas Igny, 17 septembre 2023, Igny.

Spectacle – INO par la compagnie INO KOLLEKTIV – Festival Encore les beaux jours Dimanche 17 septembre, 16h30 Ensemble Scolaire La Salle Igny Saint-Nicolas Accès libre et gratuit

INO de la Compagnie INO KOLLEKTIV

Cirque

Sept filles, ça ne pèse pas lourd dans ce monde. Alors on a pensé: “ Mais si on les empile?”

INO c’est nous, habillées de plusieurs couches de conventions sociales.

Mais toutes ces couches, c’est embêtant, ça entrave un peu le mouvement. Et puis on réalise vite que porter quelqu’un, c’est moins lourd que de porter une pression sociale au final.

On s’agrippe les corps et on se porte, on se supporte.

Tout simplement parce que c’est ce qu’on aime faire, ensemble.

Durée : 55 minutes

Tout public

DIMANCHE 17 SEPT – 16 H 30

IGNY – ENSEMBLE SCOLAIRE LA SALLE

10 Av. de la Division Leclerc, 91430 Igny

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Encore les beaux jours, spectacles vivants en lieux insolites et patrimoniaux, organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

La suite du programme ici :

www.paris-saclay.com ou là

Tou.te.s à vélo !

Le week end des départs collectifs à vélo sont organisés par l’association Mieux se déplacer à bicyclette pour se rendre aux spectacles les détails des parcours C’EST ICI.

Ensemble Scolaire La Salle Igny Saint-Nicolas 10 avenue de la Division Leclerc 91430 Igny Igny 91430 Essonne Île-de-France 06 45 85 91 04 http://chapelleigny.wix.com/regainignypatrimoine https://www.facebook.com/profile.php?id=100011147013581 Chapelle de l'Ensemble Scolaire, construite en 1891 par Constant Bernard, avec des fonds venant de la famille Boucicault. RERC, Bus 294 119, Lignes 91-6 et 91-10, Parking à proximité.

