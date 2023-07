Visitez un ancien séminaire vieux de 170 ans Ensemble scolaire Jean-XXIII, ancien Petit Séminaire Montigny-lès-Metz Catégories d’Évènement: Montigny-lès-Metz

Visitez un ancien séminaire vieux de 170 ans

Samedi 16 septembre, 14h00
Ensemble scolaire Jean-XXIII, ancien Petit Séminaire
Entrée libre

Cette visite permettra de découvrir un monument, vieux de 170 ans, caché habituellement derrière de hauts murs. Les curieux découvriront, sous la conduite de guides, le cloître et la chapelle au cœur du bâtiment. Une exposition donnera à voir des vues anciennes, notamment de l'incendie dont le Petit-Séminaire a été la victime dans les années vingt ou de sa transformation en hôpital de guerre, ou encore de la vie quotidienne des élèves.

Ensemble scolaire Jean-XXIII, 10, rue Mgr Heintz, 57950 Montigny-lès-Metz
Montigny-lès-Metz, Moselle

Crée au milieu du XIXe siècle par l'évêque Mgr Dupont des Loges pour y accueillir un « Petit-Séminaire », le bâtiment a été pensé pour participer à l'élévation morale et la construction de la personnalité de ses pensionnaires. Il abrite depuis 1970 l'Ensemble scolaire Jean-XXIII et a montré sa parfaite adaptabilité aux exigences de l'enseignement de notre temps.

